“No usamos máscara y nos contagiamos”, advierte hispana que bajó la guardia durante la pandemia

“ Nosotros creíamos que no había peligro. Hicimos ese error de salir y no usamos máscara. Entonces allí nos contagiamos los dos, mi esposo falleció y yo estuve ocho días en el hospital. En 10 día, el coronavirus se lo llevó y ni siquiera me pude despedir de él”, cuenta Prieto, quien describe a su esposo como un hombre fuerte y trabajador.

Aunque cada vez se sabe más del coronavirus , lo que aún los científicos no han logrado entender es por qué afecta de una manera tan fuerte a unas personas y otras no.

“Todavía me duelen las piernas. No sé por que me dio tan duro”, dice Prieto de las secuelas de la enfermedad. “ Hay personas que les da y no les pasa nada, pero tú no sabes que te va a pasar a ti, tú no sabes si tienes una condición que te puede afectar y morir”.