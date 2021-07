“No son mandatorias”: Departamento de Salud de Arizona mantiene opcional el uso de máscaras

“Las legislaciones aprobadas en junio lo que prohíben que las escuelas le nieguen la opción de educación en persona a estudiantes solo por el hecho de no estar vacunados o por no usar mascarillas”, dice la Dra. Cara Christ, directora del Departamento de Salud de Arizona. “Por ejemplo, con la cuarentena, salud pública junto con el distrito escolar puede implementar la medida de la cuarentena si es necesario, e incluir a estudiantes vacunados y no vacunados si así lo considera necesario. Se analizará caso por caso”.