"Usa el cubrebocas y no bajes la guardia": médicos llaman a seguir con las medidas contra el covid-19

“ Estamos en un tiempo que hace frío , y la probabilidad de que te contagies, con otro virus aparte del coronavirus es mayor, usa el cubrebocas, no baje la guardia proteges y a su familia”, insta el doctor Erik González.

“Absolutamente no es el final la inmunización no le tocará a la población mayoría hasta a mediados del ano que viene”, indica el Pedro Rodríguez, médico internista

“ Cuidarse, no hacer aglomeración de personas, no porque nosotros vamos a estar vacunados ustedes estarán a salvo…. es no es así”, explica el médico Pedro Rodríguez.