“Los ‘hackers’ tienen control de mis redes sociales”, el testimonio de una víctima de fraude por Facebook

“ Los hackers tienen el control de mis redes sociales y yo no he podido recuperarlas ”, asegura la señora. Aparentemente los delincuentes usan su perfil para sacar provecho, “ éstan pidiendo dinero como si fuera yo ”, agrega Roció quién además acepta que por su trabajo ha enviado infinidad de mensajes de voz.

"Aunque usted no lo crea alguien en este momento con la tecnología adecuada, podría estar viendo al mismo tiempo que usted la pantalla de su celular”, dice Luis Bravo Ingeniero en Sistemas y experto en tecnología. “Se utilizan diferentes herramientas no es fácil son muy especiales, por ejemplo, en la aplicación WhatsApp, los mensajes son cifrados, pero otras no manejan este tipo de seguridad, el error que muchos cometemos es usar la misma contraseña de las redes sociales y de los bancos", agrega.