“No es solo educar con palabras, sino con hechos”, dice madre soltera que regresó a la universidad a los 44 años

“¿Podré hacerlo? ¿Estaré capacitada? ¿Qué va a decir la gente? Me acuerdo la primera vez que me senté en el aula, y me dije mejor me pinto el pelo porque esta canita no me está encajando aquí la verdad”, cuenta y ríe recordando esos primeros días de estudiante ya de adulta. “Poco a poco me di cuenta que estaba tomando nota mejor, el siguiente semestre fue más ligero, y ya no me miraba como la viejita de la clase sino como la estudiante”.