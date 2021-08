Médicos advierten sobre posibles riesgos de vacunar contra coronavirus a menores de 12 años

“La primera razón por cual es malo, es que estás haciendo que tus hijos mientan para obtener un servicio”, reitera el doctor Eric González, un pediatra en Arizona. Segundo, si no se ha aprobado por autoridades de salud, se debe entender que hay razones importantes detrás. “Si se recomienda para una edad específica, es porque no se ha investigado todavía o no se ha completado la investigación para las edades anteriores”, indica el doctor González.