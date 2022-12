Buscan al responsable por la muerte de un joven motociclista en Phoenix

Mientras tanto, Mike Fisher, oficial con la unidad Testigo Silencioso del Departamento de la Policía de Phoenix no se vio sorprendido ante esta tragedia, “Vemos muchos accidentes así, no solo con motos sino con carros: cuando la persona dando la vuelta no quiere esperar su turno para dar la vuelta. O muchas veces están en el teléfono, están haciendo otras cosas menos estar manejando".