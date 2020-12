Madre de Phoenix pide ayuda para buscar al responsable de la muerte de su hijo

“Aproximadamente a las 6:30 am, en la mañana de Navidad, alguien disparó y mató a mi hijo. Se hicieron disparos y una mujer llamó a la policía. El departamento de bomberos fue el primero en llegar a la escena exactamente 70 segundos después de recibir la llamada. Mi hijo ya se había muerto cuando llegaron. Hay un testigo. Y no me han dicho casi nada. No pueden 'poner en peligro' la investigación. Hubo un informe de un hombre en el área con un arma antes del tiroteo. Estoy pidiendo a todos cualquier tipo de información. Por favor. Tyler fue mi primer hijo. Él era mi vida”, escribió la madre en Facebook.