"No se iba arriesgar por ella aunque fuera su familia": buscan a Rosita, abandonada por su prima en el desierto de Arizona

“Yo les pido explicación por qué ustedes traían eso, por qué no se lo dejaron a ella si ustedes vieron que estaba quedándose ahí porque no se lo dejaron para que ella pidiera ayuda pero dicen que no se dieron cuenta que lo traían ahí”, se preguntó Zurita. “Dicen que un tiempo atrás, cuando estaba lloviendo todos metieron las cosas que traían en una mochila”.