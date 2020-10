Los casos de coronavirus en Arizona en cifras, el estado reportó 1,044 nuevos casos

El número de muertes por coronavirus en el estado llega a 5,905 mientras que los casos confirmados llegan a 241,165. Cabe mencionar que el estado no reporta cuántas personas se han recuperado. Con más de 155,000 contagios, Maricopa es el condado con más casos de coronavirus en Arizona.

Aquí te presentamos las cifras de cada condado

Expertos en salud llaman a tomar medidas de precaución

Más negocios y escuelas vuelven a abrir sus puertas en Arizona, esto tras el anuncio del Departamento de Servicios de Salud (AZDHS, por sus siglas en inglés) de que todos los condados ahora cumplen con los criterios de reapertura segura . Sin embargo, expertos en salud pública advierten que la pandemia no esta aún bajo control.

“ Es elemental recordar que la mascara no sirve de nada si no es un cubrebocas y nariz” explica el doctor Pedro Rodríguez. “Mantener una buena limpieza de manos y de superficies. Mantener la distancia entre nosotros. No porque podemos estar en ciertos lugares públicos se acabó la distancia y el sentido común” agregó. El doctor también le insta a la población de hacerse la prueba para el coronavirus ya que hay varios lugares donde se la puede hacer sin costo.