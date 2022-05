Abriendo puertas: una latina liderará la Facultad de Periodismo de la Universidad de Arizona, la primera en 70 años

“Parte de los requisitos era dar clases. Al principio, eso de entrar a un salón me pareció una aventura. La primera clase de periodismo que di fue en la Universidad Intercontinental, y desde entonces no he dejado de estar al frente de un aula. De eso ya han pasado más de 30 años, así que ha sido un recorrido muy interesante”, reconoce la hasta hoy directora de la maestría en Periodismo Bilingüe de la Universidad de Arizona.