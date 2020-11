La Secretaria de Estado Katie Hobbs declara estar siendo víctima de amenazas de violencia y fuertes críticas

Sin embargo, hace énfasis en que al momento de que estas amenazas llegan a terceros no puede pasarlas por lato “Estas acciones son absolutamente aborrecibles, especialmente cuando están dirigidas a mi familia y a mi personal. Son un síntoma de un problema más profundo en nuestro estado y país: de la constante perdida de la confianza de unos en otros y de nuestro proceso democrático. Los arizonenses merecen saber que las elecciones son seguras y y a salvo”, declaró Hobbs.

A su vez mencionó que estas acciones no excusan a los perpetradores y que sus continuas tácticas de intimidación y no le impedirán cumplir con los deberes que juró hacer. “ Nuestra democracia se prueba constantemente, sigue prevaleciendo y no flaqueará bajo mi supervisión”. enfatizó.