"Me deprimo de no estar junto a ustedes con mis hijos": muere migrante ecuatoriana en la frontera de Arizona

“Nosotros estamos bien de ahí no nos han sacado, están exigiendo y exigiendo, ya llevamos dos semanas que si que tal día tal día y nada. Pedí mi cuenta y nada, que sí que ya le vamos a pasar que esto que lo otro. Ahora me dio una cosa… te quitan los teléfonos”, le decía Giler a su esposo Javier Castañeda en un audio que compartió. Lo grabó cuando las tenían encerradas en una bodega en México antes de cruzar la frontera. “Me deprimo de no estar junto a ustedes con mis hijos de verme encerrada. ¿Cuándo yo he estado encerrada en mi vida?”