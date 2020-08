La ciudad de Tucson otorga un subsidio para familias afectadas por la pandemia

Días después de que terminara la extensión de los beneficios federales de desempleo la ciudad de Tucson a través del Fondo de Resiliencia ' We Are One' o Somos Uno anuncian fecha para el Programa de Subvenciones que consiste en 3 millones de dólares que serán repartidos para Trabajadores y Familias altamente afectados durante la pandemia por coronavirus.