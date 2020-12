“Somos de carne y hueso como usted”, dice portero LGBT que se destaca en las canchas de fútbol de Arizona

“Siempre lo he tenido largo [refiriéndose al cabello] y me lo pinté güero y era como ‘Hola Barbie’, de ahí nace ‘La Barbie’ del 2004. Hasta la fecha, sigo siendo la Barbie, un poquito ya llenito, pero Barbie en fin”, explica Campos.

“Todo con respeto, si sabes, el respeto hacia los demás y que me respeten, es todo lo que les pido a las personas cuando estamos jugando que me empiezan ofender a gritar de cosas”, dice Campos. “El ser gay no nos hace diferentes, sino querernos tal como somos porque no somos ningún ovni. No venimos de otro planeta, somos de carne y hueso como usted”.