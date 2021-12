Kyle Rittenhouse no está inscrito en 'ninguna' clase: Universidad Estatal de Arizona

"Kyle Rittenhouse no ha pasado por el proceso de admisión con la Universidad Estatal de Arizona y no está inscrito en el Edson College of Nursing and Health Innovation. ASU puede confirmar que el Rittenhouse se inscribió como un estudiante de ASU Online que no buscaba un título para la sesión que comenzó el 13 de octubre de 2021, que permite que los estudiantes comiencen a tomar clases mientras se preparan para buscar la admisión en un programa de grado en la universidad ", dijo inicialmente la universidad en un comunicado luego de que Rittenhouse dijera en la corte que estaba tomando clases de enfermería en la escuela.