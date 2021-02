Intentan estafar a la jefa de policía de Prescott con un cheque falso de más de $25,000

A través de una publicación de Facebook , el departamento de policía de Prescott reitera a la comunidad que haga todo lo posible por no ser una víctima de estafa.

“Si bien hay muchos tipos de estafas, la estafa de cheques falsos apareció recientemente en nuestro propio departamento de policía”, publicó el departamento policiaco. Según reportes, la Jefa de Policía de Prescott, Debora Black, recibió un paquete de Fed Ex que contenía un cheque de caja fraudulento por un monto de $26,980.23. Investigadores del departamento determinaron que el cheque era falso.

¿Cómo funciona la estafa?

• No transfiera ni envíe dinero a personas que no conoce. • Nunca cobre un cheque que no esté esperando. • Verifique siempre la validez de un cheque antes de depositar.

• Nunca proporcione ninguna información de identificación personal.

• Rompe el cheque y deséchalo.