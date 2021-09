“Venimos huyendo de la delincuencia”: Familias inmigrantes piden que la administración de Biden termine con el Título 42

David Ochoa y su hijo escaparon de la violencia en sus pueblos de origen y llegaron a la frontera de Arizona a pedir asilo. El señor Ochoa asegura que su vida y la de su hijo corren peligro en México y el gobierno de Estados Unidos no está tomando en cuenta su situación de vida o muerte. “A mi me secuestraron, a mi hijo se lo quisieron llevar. No tenemos a donde ir, por eso le estamos pidiendo a Biden que quite el Título 42 para que nos de chance, que nos de asilo”, dijo David Ochoa a Univision.