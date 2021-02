“Temí mucho por mi vida”: familia fue atacada por los fugitivos que se escaparon de una cárcel en Florence

“ Le empecé a dar patadas al hombre, le empecé a pegar y empecé a forcejear con el por las chapas para que no me la desbloqueara ”, dijo Rosalina López Álvarez, quien fue atacada por los reos que escaparon de prisión.

Sin embargo, no era él, era un hombre intentaba entrar por la puerta del perro.

“Pero no pude con esta persona y me agarró la mano y me la torció, y el que estaba afuera empujó la puerta”, dijo Rosalina López Álvarez.