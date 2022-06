"Sus sueños quedaron ahí": Madre hispana espera conocer si restos en el desierto son los de su hijo

Luego de haber emprendido el viaje, Bryant buscaba la manera de mantenerse en contacto con su madre. “Él vio que desde un principio me quedé con la preocupación de que no quería que se fuera, y me decía: ‘no mami, no te preocupes. Todo va a estar bien’. Yo le dije también que no se preocupara. ‘ Lo único que quiero es verte regresar, te pido que regreses bien”.