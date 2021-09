Eventos deportivos, culturales, festivales y conciertos. Te decimos lo que hay para hacer el fin de semana

I love Mesa Day (25 de septiembre de 2021)

Dónde: En el centro de la ciudad de Mesa

Hora: Eventos previstos desde las 8 a.m. hasta la noche.

Acerca de: Farms Market de 8 a.m. a mediodía, actividades y promociones en negocios locales de 11 a.m. a 10 p.m., conciertos de Michael Franti Trio y Young The Giant en Mesa Amphitheatre (se requiere inscripción previa).