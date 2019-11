“Este es nuestro hogar”: dreamers de Arizona reaccionan ante el futuro de DACA

“Pues vivir en Arizona es estar en el ojo del huracán cuando se hablan y temas de inmigración", dijo Dulce Matuz, activista y quien fue beneficiara de DACA . En cual, José Patiño actual beneficiario de DACA agregó, “este es nuestro hogar entonces no queda otra opción y superarlo”.

No nacieron en Arizona, pero para ellos Arizona es su único hogar.

“Como quieren que me vaya si aquí llevo 19 anos”, dijo Deyanira García, una beneficiara de DACA.

“En Arizona cada ano se gradúan de 2,000 estudiantes indocumentados que podrían calificar para DACA pero porque el programa se terminó antes de que tuviesen 15 años no son elegibles, son indocumentados”, dijo José Patiño, beneficiario de DACA.

Las adversidades no han destruido sus sueños, sino que les da mas fuerza para organizarse y luchar por sus derechos. “Todas las victorias que hemos tenido como inmigrantes no es porque un político no las dio, es fruto de nuestro esfuerzo de que hemos estado luchando”, dijo Dulce Matuz.