Esposa de policía de Mesa acusado de conducta sexual inapropiada lo defiende públicamente

Según declaraciones recientes a una estación norteamericana, Heather Neese comentó que su esposo tuvo una carrera ejemplar y que su familia necesita seguir adelante. "Mi esposo y yo estamos muy molestos por todo esto", dijo la mujer. "Mi esposo es un buen hombre. No es lo que dicen que es. Y esas mujeres mintieron sobre su relación con él”.

Esta semana Phoenix New Times reportó que el ex oficial fue acusado por al menos siete mujeres de acoso sexual . Entre esas acusaciones está que les enviaba mensajes de texto explícitos y dibujaba a las mujeres con el pecho descubierto.

Ashley Elliff, una empleada de la Policía de Mesa que acusó a Neese de acoso sexual dijo que se quedó sin palabras al escuchar las declaraciones de la esposa de su agresor. Mientras que la oficial Amanda Cook, otra de sus víctimas dijo que la actitud de la esposa de Neese: "Me sorprendió, me horroricé y me disgustó".