“Esa persona suelta, puede hacer otras barbaridades”: abuelo de los menores heridos en el tiroteo de Mesa

“Nosotros al recibir esa noticia, no sabíamos en que condición ellos estarían. Y pues gracias a Dios que vimos a Citlali, más mejorada, vez”, dijo Antonio Durán, abuelo de los menores heridos en tiroteó.

Don Antonio dice que no fue nada fácil llegar hasta Mesa, ya que no había vuelos para viajar en avión debido a la pandemia .

De los siete heridos en el tiroteo del viernes cerca de la calle Guadalupe y Dobson, tres son sus nietos y la familia no pierde la esperanza de que encuentren a los responsables.

“Para mi una recompensa para un caso de estos, se me hace que no es justo, porque esas personas deberían de tentarse el corazón, quien sea, quien haya visto algo. Y no por una recompensa llamar”, indica Ignacia Durán, tía de menores heridos en tiroteó