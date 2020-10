Ofrecen recompensa de hasta 20 mil dólares a quien ayude a dar con los responsables del tiroteo en Mesa

“Había muchas personas en ese lugar, no tengan miedo, hablen . Le van a ayudar a las autoridades y a mi familia también”, dijo Ignacia Durán, tía de los niños que resultaron heridos.

“Nosotros no verificamos si estas aquí legal o no, a nosotros, no nos interesa eso, nosotros nadamos queremos que la persona que tenga información, sobre un crimen, y en este caso es un homicidio, es todo lo que nos interesa a nosotros”, reitera Mike Fisher, detective de la Policía de Phoenix. El detective explica que aún la pista más pequeña puede ayudar a resolver un crimen como este.