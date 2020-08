¡Votar! ¡Votar! ¡Votar!, el llamado de la excongresista Gabrielle Giffords durante su discurso en la Convención Demócrata

Giffords y su increíble historia

"He conocido los días más oscuros, días de dolor ... pero enfrentado a la desesperación, he convocado a la esperanza", dijo. "Frente a la parálisis, respondí con determinación. He puesto un pie delante del otro. Encontré una palabra y luego encontré otra. Mi recuperación es una lucha diaria, pero luchar me hace más fuerte. Las palabras solían surgir fácilmente. Hoy, lucho por hablar, pero no he perdido la voz. Estados Unidos necesita que todos hablemos, incluso cuando hay que luchar para encontrar las palabras".