El riesgo de Alzheimer en los hispanos es casi dos veces mayor, esto es lo que debes saber

“Mi abuela tuvo demencia. Fue muy difícil, no saber cómo iba a reaccionar o hacía o decía cosas que no tenía sentido. A veces no reconocía a mi papá. Yo sé lo que es perder a un ser querido cercado por esta enfermedad y yo quería hacer algo para ayudar a la comunidad hispana afectada por esto”, comentó la especialista en investigación clínica de Alzheimer en el Instituto Neurológico Barrow.