Solo el 10% de hispanos en Arizona se ha vacunado contra el covid-19

“ Nuestra comunidad tiene un tipo de trabajo que nos expone al virus que otro trabajo. Hay mucho trabajador latino o latina que no puede trabajar de su casa, que tiene que estar viendo gente constantemente, también el tipo de vivienda, y la cantidad de personas que viven, cuando hablamos del distanciamiento social muchas veces no es posible”, explica Flavio Marsiglia, profesor de ASU.

“Hay mucha información que no es verificada que no tiene validez. Hay un grupo chico entre los latinos que no creen que la pandemia existe, no cree que el virus esta causando daño, hay que llegar a esas personas, hacer información que es culturalmente relevante y eso lo que estamos haciendo aquí en ASU”, explica Gilberto López, profesor asistente de la escuela de estudios transfronterizos de ASU.