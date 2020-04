EEUU apela orden de dar camas, cobijas y mejores condiciones a inmigrantes detenidos en la frontera

El juez emitió la orden final la semana pasada, pidiendo al gobierno que proporcione camas, no colchonetas y mantas lavables, no las delgadas y de papel de aluminio que proporcionan actualmente. También requiere que los inmigrantes detenidos por más de dos días obtengan las comidas aprobadas por un nutricionista y evaluadas por un médico, enfermera u otro profesional de la salud.

La administración del presidente Donald Trump no mencionó una razón para su apelación. Pero los abogados del gobierno argumentaron en la corte que no se habían probado violaciones constitucionales y que la Patrulla Fronteriza ha tomado medidas para reducir el tiempo bajo custodia. Un abogado también dijo en el juicio que no había fondos para construir instalaciones con camas, reportó Associated Press.