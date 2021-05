Mujer de Arizona muere a días de viajar a Tijuana para una cirugía plástica

PHOENIX, Arizona. - Fue un día de las madres que la señora María Rodríguez jamás olvidará; y no por razones felices. Fue ese día cuando su hija, Dulce Herrera, de 24 años perdió la vida tras tener complicaciones después de una cirugía plástica en Tijuana, Baja California.

La joven viajó a Tijuana para operarse y al regresar a casa todo parecía estar bien. Pero pasaron los días y eso cambió. “A las tres de la mañana me dijo: ' Apá no se duerma, deme raite para el hospital. Me duele mucho el estómago' ”, dijo José Ávila, padre de la mujer