Ofrecen recompensa para dar con el paradero de los dos reos que escaparon de la cárcel de Florence

"Lo más importante es no tomar acción, si uno, aunque crea que puede ser la persona que está buscando la policía es importante no tomar acción llamar al 911 inmediatamente y reportar lo que esta mirando", explica Mike Fischer, portavoz de Testigo Silencioso.

Testigo Silencioso se encargará de proporcionar toda esa información con el departamento que lleve a cabo la investigación directamente pero tu información personal quedará completamente anónima. "No tenemos tu nombre, tu teléfono nada de eso, y por eso es importante también si tu llamas, no decirle a nadie que llamaste y reportaste porque solo tu y la persona a la que llamaste sabe", indica Mike Fischer, portavoz de Testigo Silencioso.

"No los sigan, solo díganle a la operadora en que dirección se fue el vehículo, las placas si las tienen y la marca y el color del vehículo, hay muchas personas que están Armadas no nomas con pistolas, pero pueden tener un cuchillo que puedan usar contra usted y al mismo tiempo si usted esta armado también el sospechoso pueda que le quite esta arma a usted y la va a usar contra usted por eso es importante que no tome acción en estos casos", indica el portavoz de Testigo Silencioso.