Aumenta un 1000% la demanda de pruebas de coronavirus para niños en Arizona: Embry Health

“Cuando llega a una ubicación normalmente si tiene su cita, va a durar de 15 a 20 minutos, si no trae cita va a durar de 30 a 45 minutos porque el personal tiene que registrarlo, tiene que pedir su documentación, su seguro de salud”, explica Miguel Pedraza, quien trabaja en uno de los lugares de pruebas de Embry Health. ”Si usted no tiene seguro, no se preocupe. Lo que hacemos es que se le cobra al estado para que cubra el costo de la prueba.”