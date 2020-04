Así es la búsqueda de Alicia Navarro, la adolescente con autismo desaparecida en Arizona, limitada por el coronavirus

La pandemia del coronavirus ha afectado a personas cuyos familiares se encuentran desaparecidos al no poder salir de casa para buscarlos, ese es el caso de la madre de Alicia Navarro , la adolescente con autismo que desapareció hace siete meses en Glendale, Arizona.

Alicia, de 14 años, desapareció de su hogar el domingo 15 de septiembre en horas de la madrugada, en su habitación dejó una carta diciendo que un día regresaría, pero han pasado 7 meses y no se sabe nada de ella.

Su madre, Jessica Núñez no ha podido seguir la búsqueda en persona, como lo había hecho desde la desapareción, la orden de quedarse en casa la ha limitado, pero nunca detenido. Ahora utiliza los medios electrónicos y se ha dado cuenta que de esta manera puede enviar su mensaje a más personas.

“Un poco frustrada pero honestamente es algo positivo porque en este caso me he enfocado mucho en redes sociales… y no son aquí localmente”, dijo Núñez. “El lado positivo es que muchas personas están ahora más en la tecnología, están dependiendo más en el internet”.