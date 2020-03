Así afectaría a la economía de Estados Unidos el cierre de la frontera con México por el coronavirus

¿Cerrar o no la frontera entre México y Estados Unidos debido a la propagación del nuevo coronavirus? Aunque, por el momento, el presidente Donald Trump solo ha anunciado el cierre de la frontera con Canadá, lo que significa la prohibición temporal de cruces no esenciales, ya empieza a crecer la incertidumbre por las futuras consecuencias de esta decisión, no solo entre los migrantes y turistas, también en la industria del transporte.