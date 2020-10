Arizona reporta 1,040 nuevos casos de coronavirus y 7 muertes relacionados con la enfermedad

Ante la reapertura de negocios y el regreso de las clases presenciales, expertos médicos llaman a no bajar la guardia ante el coronavirus. “ Es elemental recordar que la mascara no sirve de nada si no es un cubrebocas y nariz” explica el doctor Pedro Rodríguez. “Mantener una buena limpieza de manos y de superficies. Mantener la distancia entre nosotros. No porque podemos estar en ciertos lugares públicos se acabó la distancia y el sentido común”.