El senador Mark Kelly expresó en Twitter: “Revocar Roe vs. Wade hizo retroceder décadas los derechos de las mujeres de Arizona. Esta decisión nos hace retroceder 158 años, antes de que Arizona fuera un estado. No me detendré hasta que restablezcamos el derecho al aborto para que mi nieta pueda tener las mismas libertades que tuvo mi abuela”.