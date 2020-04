Andy recién se graduó en Arizona, pero ya está combatiendo el coronavirus en Nueva Jersey

“A un paciente nos tocó hacerle resucitación cardiopulmonar, era paciente de covid, presentaba muchos de los síntomas que nosotros acostumbramos ver. Estaba en una situación en donde no puede venir la familia, ellos no estaban enterados completamente del estado del paciente. Estaba entubada no podía comunicarse con su familia. Desafortunadamente falleció. Eso fue en mi segundo día”, recordó Meza.

Orgulloso de sus raíces

“Había un paciente, escuché a una enfermera decir, ¿hablan español?, Y no, nadie hablaba, yo dije hablo español. Entonces entré y le dije -hola, ¿cómo está? ¿algo quiere decir de unas gotas? y dijo -es que no he tomado mi medicina del corazón ya desde el domingo y lunes y tengo que tomarlas todos los días. Me pidió que tenía que alertarle a la enfermera. Eso que me acababa de decir esa persona y así sobrepasar esa barrera de comunicación", contó. Dijo que la señora sintió un alivio al poder hablar en su mismo idioma.