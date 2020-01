AMLO niega haber entregado concesiones para exploración del litio en Sonora

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en las últimas horas que, por el momento, no ha entregado ninguna concesión para la explotación del litio en el país. Noticia que toma por sorpresa a más de un empresario luego que las compañías Bancanora Minerals Ltd y Ganfeng Lithium Ltd, conformaran el consorcio Sonora Lithium: 77.5% pertenece a la primer empresa que cotiza en Toronto y Londres, mientras que 22.5% es parte de la segunda que es de China.