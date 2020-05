Alerta: Se hace pasar por empleado de Univision y ofrece asesoría migratoria

El supuesto abogado le explicó el proceso a seguir

Consejos a seguir para no caer en un fraude migratorio

“Para darte cuenta que no te están haciendo fraude con el servicio de inmigración asegurate que estas hablando con la persona correcta, nunca mandes dinero fuera de Estados Unidos, no envíes copias de tus documentos por texto a quien no conoces”, indicó Hernández. “Si te piden dinero en forma de Money Order que no va dirigido al gobierno o a un despacho de abogados no lo envíes y evita el fraude virtual”.