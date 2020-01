Acusan de asesinato a madre de Phoenix que confesó haber matado a sus tres hijos

“ No lo puedo asimilar todavía , ósea yo cuando escuche que habían sido tres niños no lo podíamos creer. Tres de repente y al mismo tiempo”, dijo Miriam Soto, una vecina de Henry.

“Como a las 7:30pm, el 20 de enero, llegaron los oficiales a un hogar en la calle 24 y Vineyrad , cerca de la Southern. Cuando los oficiales llegaron habían recibido una llamada de emergencia. No había mucha información y cuando los oficiales llegaron encontraron tres personas adultas y tres niños dentro de este hogar ”, dijo Mercedes Fortune, vocera de la policía de Phoenix.

“Cuando los oficiales entraron abrieron la puerta había dos niños en el piso y el tercer niño estaba en un sillón, no estaban respirando, no hay heridas, no hay trauma obvio. Pero, el medical examiner va a examinar a los niños par ver que fue lo que causó la muerte de los niños” dijo Mercedes Fortune, vocera de la policía de Phoenix.