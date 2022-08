ACLU demanda por la ley de Arizona que no permite grabar a los policías a menos de 8 pies

Brittni Thomason, portavoz de la oficina de Brnovich, se negó a comentar porque la oficina no había recibido una copia de la denuncia. La Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa no comenta sobre litigios pendientes, dijo la portavoz Jennifer Liewer. La oficina de Penzone no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios de la Associated Press.