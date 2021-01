“Abran las escuelas y cierren lo demás”: vocero de la Academia Americana de Pediatría en Arizona

“Yo si quisiera que mis hijos regresaran a la escuela, pero debido a los altos números que estamos viendo ahorita es un riesgo muy alto”, dice Erika Mendoza, quien no se atreve aún a enviar a sus hijos al colegio.

“Si mando a mis hijos a la escuela, el maestro y el personal puede estar protegido, pero yo como padre no estoy protegida todavía porque no me ha tocado la vacuna, entonces si ellos se contagian lo pueden traer a casa”, dice Mendoza.