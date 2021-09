A partir del 1 de octubre inmigrantes que buscan la residencia permanente deberán estar vacunados contra el covid-19

“ Se va a requerir que muestres prueba de la vacuna del covid-19, además de las otras vacunas que tenías que mostrar; entonces no es una practica nueva, no es una practica de quitar libertades. Sí puedes argumentar que no quieres la vacunas a base de creencias religiosas y convicciones morales”, explica Ezequiel Hernández, abogado de inmigración.