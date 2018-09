El cruce de centroamericanos por Texas sigue muy activo: detienen a 131 personas en un lapso de 24 horas

El primer grupo, de 66 indocumentados procedentes de Guatemala y El Salvador, fue descubierto por agentes asignados a la estación de Weslaco, cerca del poblado de Hidalgo, Texas, el pasado lunes. Entre los detenidos había 20 familias y 11 menores no acompañados.

La Hermana Norma Pimentel, quien dirige un albergue en el sur de Texas donde se da refugio a inmigrantes, cree que las familias siguen llegando, en grupos numerosos, porque la situación en sus países no está mejorando y caen presa de los traficantes de personas que usan cualquier razón para explotarlos y convencerlos a dejar su país.

“La gente me dice que no les queda otra opción, el riesgo que corre su familia es muy grande y prefieren atreverse a ver si tienen suerte… y confían en que Dios les ayude a que su situación sea diferente. Ellos se mantienen confiados de que no les va a tocar (la deportación)”, dijo.