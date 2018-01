Una periodista deportiva de la Universidad Texas A&M que fue reportada como desaparecida el sábado, luego de un juego de fútbol americano, fue hallada el domingo, señaló la policía de Houston.

Un transeúnte reconoció a Courtney Roland, de 29 años, y reportó haberla visto alrededor de las 8:15 am en el 610 West Loop en Richmond, cerca del centro comercial Galleria en donde se había hallado su auto.

La policía confirmó que se trataba de Roland y la trasladaron al hospital para ser revisada.



Latest: After seeing Ms. Roland's case in the news this morning, a passerby called us about 8:15am, stating Ms. Roland was under an overpass at the 610 West Loop at Richmond. Our officers arrived, confirmed it was her and arranged she be checked at an area hospital. #HouNews https://t.co/U6xieTLY0U

— Houston Police (@houstonpolice) January 8, 2018