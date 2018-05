Su liberación se produjo alrededor de las 8:20 am este viernes. El jurado asegura que la mujer fue influenciada por una pasión súbita y descontrolada al ver a su esposo con una amante. Este viernes salió sonriente de la cárcel Mountain View ubicada en Gatesville, Texas, donde permaneció recluida. Subió rapidamente al vehículo que la esperaba y no dio ninguna declaración a los medios que se encontraban en el lugar.

La Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas había aprobado el pasado 3 de noviembre una solicitud de libertad supervisada presentada por la defensa de la convicta. Antes de su liberación, Harris tuvo que completar un programa especial. Ahora llevará un grillete electrónico por el tiempo restante de su condena que termina en febrero de 2023, y no podrá contactar a hija adoptiva, ni tampoco a los parientes de su esposo o a la mujer que era amante de la víctima.

Todo fue captado en video

Tras arrollar a su esposo, Clara se bajó del vehículo y corrió hasta donde estaba el cuerpo tirado, se arrodilló junto a él y dijo: “David, mira lo que me hiciste hacer”.

Su hija adoptiva testificó en su contra

La mujer siempre ha sostenido que no tuvo intención de lastimar o matar a su esposo. En el recuento que hizo de los hechos sostiene que la noche que ocurrió el incidente ella tuvo la intención de chocar el vehículo de la amante, pero en el último momento tuvo miedo de hacerlo, giró e impactó contra el cuerpo de su marido. Asegura que no vio ni a su esposo ni a su amante parados cerca del vehículo.

La convicta siempre mantuvo esa versión, a pesar de que su hija adoptiva declaró en su contra y proporcionó un recuento de los hechos diferente. La menor, quien vio morir a su padre en la escena por causa de las lesiones del atropellamiento, aseguró que le insistió a su mamá para que se detuviera, pero ella no lo hizo.

La historia de la pareja

Un reporte de The New York Times da cuenta de que Clara ya conocía las infidelidades de su esposo, pero no quería que su hogar se desintegrara ni perder al hombre con quien había estado casada por 10 años. Había empezado a ir a salones de bronceado, contrató un entrenador personal, recurrió a cirugías plásticas y se hizo implante de senos.