Una venganza por una cirugía de hace más de 20 años: la teoría tras el asesinato del médico de George H.W. Bush

Las pistas de un asesinato

El crimen de un médico afamado en las inmediaciones de un centro médico considerado como "una joya en Texas" desató una intensa investigación, afirmó Acevedo. El sargento a cargo del caso "no ha dormido", acotó.

Acevedo detalló que el martes se emitió una orden de arresto por asesinato en contra el sospechoso, pero éste no se hallaba en su residencia y no han podido ubicarlo. Sus allegados han reportado no haberse comunicado con él en casi dos días.