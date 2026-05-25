Virgo Virgo, horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026: confía y suelta tus expectativas Abordar tareas importantes y abrirte a nuevas conexiones románticas te permitirá vivir momentos mágicos que dejarán una huella positiva en tu camino hacia el éxito.

La energía activa de la mañana te impulsa a tomar decisiones, pero al caer la tarde, la Luna en Piscis te envuelve en una sensibilidad profunda que invita a aceptar una conexión romántica; fluir con la intuición y abrir tu corazón te llevará a descubrir momentos mágicos y transformadores.

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Querido Virgo, hoy comienzas el día con una energía activa y resolutiva. Es un momento propicio para abordar tareas pendientes y tomar decisiones importantes. Sin embargo, ten cuidado de no dejarte llevar por el estrés; respira hondo y recuerda que cada paso cuenta en tu camino hacia el éxito.

Hacia la tarde, puede surgir una invitación romántica de alguien que te atrae. Esta conexión no solo te hará sentir emocionante, sino que también te permitirá abrirte a nuevas experiencias. No dudes en aceptar, ya que podrías disfrutar de momentos mágicos que te dejarán una huella positiva.

Permítete recibir lo que el otro tiene para ofrecerte. A veces, es difícil abrirse, pero hoy es el momento adecuado para dejarte llevar por la magia del encuentro compartido. Recuerda que el amor y la conexión son esenciales para el bienestar emocional.

Al finalizar la jornada, reflexiona sobre las oportunidades que se presentaron y cómo te hicieron sentir. Cada interacción es un paso en tu evolución personal, así que mantén tu corazón abierto a las sorpresas que la vida trae.

Y para los próximos días.. Virgo, semana de organización, viajes, estudios y trámites legales. Oportunidades para comerciar y expandir horizontes. Mantén la calma.

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