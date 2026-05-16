Virgo Virgo, horóscopo del sábado 16 de mayo de 2026: fluye con la vida y actúa Las palabras de hoy tendrán un poder especial; comunícate con claridad y permite que tus sueños te guíen hacia nuevas oportunidades y experiencias.

Las estrellas advierten un día de poderosas transformaciones en tus comunicaciones, donde la intensidad de la Luna en Tauro se encuentra con Plutón, instándote a soltar lo que pesa y a descubrir un nuevo valor en tu vida; permite que tus palabras fluyan y guíen tus deseos más profundos.

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Querido Virgo, hoy tus palabras tendrán un poder especial. Es el momento de hablar con intención y profundidad, de comunicar tus pensamientos y sentimientos con claridad. Las personas que te rodean pueden ofrecerte perspectivas valiosas que amplíen tu mirada sobre la vida.

No subestimes la influencia que puedes tener en los demás con tus palabras. La comunicación honesta y abierta fortalecerá tus relaciones y abrirá nuevas puertas en tu vida personal y profesional. Sé consciente de cómo te expresas y el impacto que esto puede tener.

Si sientes el deseo de viajar, este es un buen día para proyectarte en ese lugar del mundo que tanto anhelas conocer. Dedica unos minutos al día para visualizar esa experiencia y permitir que la emoción te impulse hacia adelante.

Así que, querido Virgo, deja que tu voz resuene y que tus sueños te guíen. Con dedicación, este será un día fructífero que te acercará a tus metas y deseos más profundos.

Y para los próximos días.. La semana para Virgo trae liberación personal, oportunidades profesionales, necesidad de modernización y confianza para avanzar en sus proyectos.

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