Virgo Virgo, horóscopo del viernes 22 de mayo de 2026: el amor comienza eligiéndote Busca un momento de tranquilidad para meditar o reflexionar sobre tus emociones, esto te ayudará a encontrar el equilibrio que necesitas y a tomar decisiones más acertadas en tus relaciones.

La cuadratura entre la Luna en Capricornio y Marte en Aries sugiere una jornada de intensas emociones donde la clave reside en equilibrar impulsos rebeldes y la serenidad, ya que actuar con reflexión te permitirá cultivar relaciones amorosas que nutran tu ser y evitar decisiones precipitadas que comprometan tu reputación.

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Virgo, hoy es un día para observar tus emociones en el ámbito amoroso. Tomar distancia de las pasiones intensas te permitirá ver con más claridad lo que realmente importa. A veces, los celos o impulsos reactivos pueden nublar tu juicio, así que es mejor actuar con serenidad.

Antes de tomar cualquier decisión, tómate un momento para centrarte y reflexionar. Pregúntate a ti mismo qué sensaciones perduran y cuáles son realmente significativas en tu vida. Así evitarás actuar de forma impulsiva y exponerte a situaciones que puedan generarte incomodidad.

La clave está en el equilibrio emocional y en la capacidad de escuchar tu voz interior. Al hacerlo, podrás construir relaciones más saludables y satisfactorias. Recuerda que el amor no debe ser una fuente de estrés, sino una fuente de alegría y apoyo.

Hoy, dedícate a fortalecer esos vínculos que verdaderamente te nutren. Con un enfoque sereno y reflexivo, podrás cultivar el amor en su forma más pura y auténtica.

Y para los próximos días.. Virgo, semana de organización, viajes, estudios y trámites legales. Oportunidades para comerciar y expandir horizontes. Mantén la calma.

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